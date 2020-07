Basket femminile il Btf’92 riparte da coach Fabrizio Molteni

Basket femminile novità in panchina per la storica società di Cantù.

Basket femminile l’ex tecnico di Canegrate e Giussano guiderà le furie rosse brianzole in serie C 2020/21

Novità importanti in una delle società storiche del basket femminile nostrano. Il Btf’92 Cantù, noto club brianolo che da anni partecipa ai vari campionati lombardi in rosa, ha deciso di ripartire vero la nuova stagione agonistica 2020/21 puntando su un nuovo coach. Dopo alcune stagioni infatti lo storico dirigente allenatore Valerio Rossi ha voluto lasciare il posto a un’altra figura molto esperta nel panorama femminile regionale coach Fabrizio Molteni che negli ultimi anni ha prima guidato Giussano e poi Canegrate portandolo dalla serie C alla promozione in B dove ha allenato fino alla stagione scorsa. Con Molteni le furie rosse vogliono iniziare un progetto triennale ringiovanendo la prima squadra che punterà ancora sulle confermate Sara e Giulia Volpi, Francesca Rossi e la stessa Lidia Arduini che però sarà operata al ginocchio a luglio e rientrerà con il nuovo anno. Sul fronte entrare già certi i giovani rinforzi Fusi (’96), Paleari (’99), Maconi (’97), Ciceri (’98), Longoni (’98), Orsenigo (2001).