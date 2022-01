Basket femminile, il campionato di serie C donne ripartirà il 21 gennaio con il 13° turno

News dalla pallacanestro minors rosa

Basket femminile: nel girone Giallo 1 i turni 11 e 12 slitteranno ai primi due weekend di febbraio

La sospensione momentanea dell'attività cestistica voluta dalla Fip Lombarda per l'acutizzarsi dell'emergenza contagi, ha portato a una revisione dei calendari anche del campionato di serie C di basket femminile che interessa anche il movimento lariano. Il Girone Giallo1 dove militano le cinque squadre nostrane infatti ripartirà venerdì 21 gennaio con il 13° turno, sesto di ritorno mentre i due turni precedenti rinviati slitteranno in coda anche dopo l'ultimo turno di ritorno della prima fase. Ecco allora che il 4° turno di ritorno si completerà il 4-5 febbraio mentre il 5° turno slitterà all'11-12 febbraio. Il recupero del 3° turno di ritorno Gavirate-Comense è stato fissato per il 31 gennaio mentre quello Mariano-Tradate si dovrebbe giocare o il 18 o il 25 gennaio.

Questo il nuovo programma del 13° turno, sesto di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 21 gennaio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gallarate, Tradate-Vertematese, Gavirate-Basket Como; il 26/1 ore 21.15 Comense-Btf Cantù.

Questo il programma del 14° turno, settimo e ultimo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 28 gennaio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate, Tradate-Gallarate: sabato 29/1 Basket Como-Pol. Comense, Btf Cantù-Vertematese

Questo il nuovo programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone Giallo1

Martedì 21 dicembre ore 21.15 Tradate-Basket Como 54-56; venerdì 4 febbraio 2022 ore 21.30 Vertematese-Comense, Gavirate-Gallarate; sabato 5/2 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano.

Questo il nuovo programma del 12° turno, quinto di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio Gallarate-Comense, Vertematese-Gavirate; sabato 12 Basket Como-Nonna Papera Mariano, Btf Cantù-Tradate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano* 18; Isotec Gallarate 16; Tradate* 14; Btf Cantù, Basket Como 10; Gavirate*, Vertematese 4; Pol. Comense* 0. (* 1 gara in meno).