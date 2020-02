Basket femminile il Corbetta stoppa la capolista Villa Guardia

Basket femminile dopo il 15° turno di Promozione.

Basket femminile seconda sconfitta stagionale per l’Ecostore che però resta prima solitaria

Sorpresa nel campionato di basket femminile di Promozione. La capolista del girone C l’Ecostore Villa Guardia è inciampata sul campo del Corbetta incassando così la sua seconda sconfitta stagionale che però non scalfisce il suo primato solitario. Ecostore che tornerà in campo salvo provvedimenti della federazione in merito all’emergenza del coronavirus, sabato 29 febbraio in casa contro il BFM già battuto all’andata per 50-37.

Programma del 15° turno girone C

Mercoledì 19 febbraio BFM-Samarate 41-49; venerdì 21 Corbetta-Villa Guardia 61-56, Real Busto-Gallarate 43-48; sabato 22 Nova-Canegrate rinviata, Tradate-Fernese 30-37.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 26; Gallarate 22;, Canegrate*, Samarate 20; Fernese 16; Nova*, Corbetta 14; BFM 10; Real Busto 6; Tradate 0. (* 1 gara in meno)

Programma del 16° turno girone C

Sabato 29 febbraio Samarate-Real Busto, Fernese-Nova, Villa Guardia-BFM (20.30), Gallarate-Tradate; domenica 1 marzo Canegrate-Corbetta.

