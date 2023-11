Basket femminile: il derby anticipato sorride a Como che si sblocca e batte Villa Guardia all'overtime

L'anticipo infrasettimanale del 6° turno di serie C femminile ha portato fortuna al Basket Como che si è sbloccato vincendo la sua prima gara stagionale in occasione del derby contro Villa Guardia per 60-56. Un successo sofferto per le biancorosse di casa e arrivato in volata dopo un tempo supplementare dopo che per oltre tre quarti avevano condotto le sopiri del GSV. IL cartellone proseguirà venerdì sera con un latro derby brianzolo Vertematese-Btf Cantù e poi si chiuderà domenica 12 con il big match Lecco-Nonna Papera Mariano,

Il tabellino di Basket Como-Villa Guardia 60-56

Parziali: 12-13; 22-27; 33-40; 51-51

Basket Como: Borloni 13, Colombo 12, Frontini 9, Bragotto 9, Ghielmi 8, Barozzi 8, Reva 1, Adesanya, Andreotti. All. Rigamonti.

Villa Guardia: Benzoni 15, Panella, Galbiati 4, Okland 4, Della Bosca 2, Fomasi 12, Dalle Ave 4, Porta 3, Limonta 3, Carcano, Mariani, Fasola 8. All: Molteni

Il programma del 6° turno d'andata del girone C

Mercoledì 8 novembre ore 21.30 Basket Como-Villa Guardia 60-56 dts; venerdì 10 ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù; domenica 12 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Garbagnate-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 10; Nonna Papera Mariano 8; Villa Guardia, Garbagnate 4; Btf Cantù, Vertematese, Basket Como 2.