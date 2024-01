Basket femminile: il derby Cantù-Vertemate e Mariano-Lecco aprono il rush finale della prima fase di C

Il campionato di serie C di basket femminile è pronto a lanciare il rush finale di questa prima fase che vede coinvolte anche le cinque squadre lariane nel girone C. E' vigilia di un weekend davvero interessante visto che vedrà in campo ben due derby nostrani.

Si comincerà venerdì sera con la sfida "made in Brianza" Btf Cantù -Us Vertematese tra due squadre che però arrivano da situazioni ben diverse. Le furie rosse locali devono ritrovare la vittoria che manca da tempo per provare a togliersi la maglia nera dell'ultimo posto solitario mentre contro si troveranno una Vertematese rilanciata dalle ultine vittorie che l'hanno portata al quinto posto.

In contemporanea domani si giocherà anche una sfida di cartello ad alta quota che metterà in palio il secondo posto a Perticato dove le locali della Nonna Papera Mariano ospiteranno il Lecco per provare a bissare il successo dell'andata e certificare il suo ruolo di seconda forza del girone.

Sabato invece fari puntati sul derby lariano che potrebbe riaprire la corsa al quarto posto e quindi l'accesso al girone Gold tra Villa Guardia e Basket Como, una sfida che si annuncia molto aperta.

Il programma del 13° turno, sesto di ritorno del girone C

Venerdì 19 gennaio alle 21.15 Cantù-Vertematese, Mariano-Lecco; sabato 20 alle 21.15 Villa Guardia-Basket Como, Nibionno-Garbagnate.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 22; Nonna Papera Mariano 20; Lecco 18; Villa Guardia 10;Basket Como, Vertematese 8 Garbagnate, 6; Btf Cantù 4.