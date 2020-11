Basket femminile, il derby Costa Masnaga-Geas rinviato a mercoledì 2 dicembre

Basket femminile, comunicazioni importanti nel campionato di serie A1 donne.

Basket femminile, weekend dimezzato nel massimo campionato rosa con altre tre partite spostate

Il basket femminile si prepara a vivere un altro weekend di serie A1, ma senza in campo la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero, che ha rinviato il derby previsto per sabato 7 novembre contro il Geas a causa della positività di alcune giocatrici del team sestese. È stato deciso che il match sarà recuperato mercoledì 2 dicembre a Costa alle ore 19. Ma sarà questo un turno dimezzato, visto che sono state rinviate anche altre tre gare, quelle previste per domenica 8: Ragusa-San Martino, Lucca-Sassari, Battipaglia-Vigarano.

Comunicato Ufficiale Basket Costa Masnaga

“Dopo la comunicazione relativa al rinvio del derby, originariamente previsto per sabato 7 novembre 2020 alle ore 21 presso il Palazzetto di via Verdi, è ufficiale la data in cui verrà recuperata la partita. Il match tra Limonta Costa Masnaga e Allianz Geas Sesto San Giovanni, valevole per la settima giornata del girone di andata di Techfind Serie A1, si giocherà mercoledì 2 dicembre alle ore 19”.

Prossimo turno



Sabato 7 novembre Bologna-Empoli, Campobasso-Broni, Venezia-Schio ore 21, Costa Masnaga- Geas rinviata; domenica 8 Ragusa-San Martino rinviata, Lucca-Sassari rinviata, Battipaglia-Vigarano rinviata.

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Venezia 12; Bologna, 10; Geas, Ragusa, Costa Masnaga, Empoli 6; Broni, San Martino di Lupari, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.