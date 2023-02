Basket femminile: si è chiuso ieri sera il 19° turno di serie C con un ghiotto posticipo.

Basket femminile, il derby della Brianza sorride a Vertemate: Cantù va ko

Si è chiuso ieri sera con il botto il 19° turno del campionato di serie C di basket femminile. Al Toto Caimi di Vighizzolo era in programma il derby della Brianza tra Btf Cantù e Vertematese ma di fatto il derby è durato davvero poco. A fine primo quarto di fatto i conti erano già chiusi perché il quintetto vertematese era già avanti per 24-2. Solo due punti segnati dalle padroni di casa che non sono più riuscite a rientrare in partita nonostante la buona prova di capitan Sara Volpi. Per Vertemate un successo importante che le permette di agganciare a quota 28 l'Ardor Bollate mentre Cantù resta sul fondo a quota 4 punti.

Il tabellino di Btf Cantù-Vertematese 41-58

Parziali: 2-24, 10-38, 25-49

Btf Cantù: S. Volpi 17, Adesanya 8, G. Volpi 5, Ballabio 4, Vitali 3, Padovani 2, Maspero 2, Tomasini 2, Cannataro, Romanò. All. Rossi

Vertematese: Visiello 12, Ortelli 9, Ghitti 9, Moltani 6, Stocchi 6, F. Faverio 4, Rossoni 4, Carusi 4, L. Faverio 2, Carioli 2, Redolfi, Barocco. All. Minotti.

Il programma del 19° turno, quarto di ritorno del girone B

Oggi mercoledì 15 febbraio 21.20 Basket Como-Trezzano 48-53; giovedì 16 ore 21.15 Tradate-Idea Sport 48-53; venerdì 17 febbraio Gavirate-Fernese 54-59; sabato 18 ore 20.45 Bollate-Corsico 56-73; domenica 19 Sondrio-Gallarate 79-81, Garbagnate-Legnano 38-54; lunedì 20 ore 21.15 Btf Cantù-Vertematese 41-58.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 32; Sondrio, Corsico 30; Bollate, Vertematese 28; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 18; Legnano 16; Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 10; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.