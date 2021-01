Basket femminile: il derby di inizio anno delle sorelle Meroni di Albavilla lo ha vinto Marta

Basket femminile: due anticipi “lariani” nel campionato di A2 donne.

Basket femminile il Vicenza della cestista di Arosio Angelica Tibà è caduto a Mantova

Si sono giocati due interessanti anticipi del campionato di serie A2 di basket femminile italiano, due anticipi che hanno avuto protagoniste alcune cestiste lariane. A Carugate derby in famiglia per le sorelle Meroni di Albavilla. Il successo della gara è andato alla maggiore Marta con il suo Sanga Milano che ha battuto il Carugate della sorellina Laura per 84-64.

Per quanto riguarda le prestazioni individuali però meglio Laura che ha giocato 20′ totalizzando 4 punti mentre Marta è stata in campo 16′ con soli 2 punti. Da segnalare per Carugate i 6 punti della comasca Chiara Discacciati mentre nel Sanga tra le migliori la lariana Paola Novati con 16 punti realizzati. A Mantova invece è caduto il Vicenza della pivot di Arosio Angelica Tibè battuta in volata per 63-59. Per Tibè 6 punti e 7 rimbalzi in 30′ in campo.

Il cartellone del 13° turno di serie A2 femminile

Ieri sabato 2 gennaio ore 20.30 Carugate-Milano 64-84; ore 21 Mantova-Vicenza 63-59; oggi 3 gennaio Udine-Albino; mercoledì 6 gennaio Alpo-Bolzano; 9 gennaio Crema-Moncalieri; 16 gennaio Castelnuovo Scrivia-Sarcedo, Ponzano-San Martino di Lupari.

Classifica girone Nord serie A2

Udine 20; Vicenza 18; Castelnuovo Scrivia, Moncalieri, Crema 16; San Giorgio Mantova 14; Alpo, Sanga Milano 12; Ponzano, Sarcedo 10; Albino 8; Bolzano 6; Carugate 4; San Martino di Lupari 2.