Basket femminile il GS Villa Guardia debutterà sabato 23 ottobre a Canegrate

Pallacanestro rosa in campo

Basket femminile ufficializzato il calendario del campionato di Promozione donne lombardo.

Basket femminile ufficializzato il calendario del campionato di Promozione donne lombardo.

Basket femminile esordio casalingo stagionale per il GSV invece è previsto per sabato 30 ottobre contro il Lainate

E' stato ufficializzato in queste ore dal comitato Fip Lombardo il calendario del campionato di Promozione di basket femminile che vedrà l'unica squadra lariana iscritta il GS Villa Gardia esordire nel girone Verde sabato 23 ottobre sul campo del Canegrate. Debutto casalingo stagionale per il team di coach Roberto Cantaluppi è previsto invece per sabato 30 ottobre sul parquet di via Tevere contro il Basket Lainate. Nel frattempo prosegue il precampionato del GSV che venerdì sera ha giocato in amichevole con Tradate in trasferta, poi tornerà in campo in casa domani domenica 10 contro Binzago e infine sabato 16 ottobre torneo triangolare a Lonate Pozzolo contro Samarate e Under di Busto Arsizio.

I gironi di Promozione Femminile Lombardia

Girone: VERDE

003588 PALLACANESTRO FERNESE - FERNO (VARESE)

035333 GIOVANI ATLETI BASKET - SAMARATE (VARESE)

054850 BASKET LAINATE - LAINATE (MILANO)

054943 POB BINZAGO 2017 - CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

052968 BASKET SAN ROCCO 2013 - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

052966 REAL BUSTO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

003815 BASKET CANEGRATE - CANEGRATE (MILANO)

Calendario girone Verde del GSV

1° turno Canegrate-Villa Guardia andata 23/10, ritorno 11/12

2° turno Villa Guardia-Lainate andata 30/10, ritorno 07/1

3° turno Villa Guardia-Samarate andata 6/11, ritorno 15/1

4° turno Fernese-Villa Guardia andata 10/11, ritorno 22/1

5° turno Villa Guardia-Binzago andata 20/11, ritorno 30/1

6° turno Villa Guardia-Basket San Rocco andata 27/11, ritorno 6/2

7° turno Real Busto-Villa Guardia andata 3/12, ritorno 12/2