Basket femminile il GS Villa Guardia è tornato in campo nel weekend e ha sbancato Seregno

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile si è giocato il 6° turno di ritorno del Campionato di Promozione donne.

Basket femminile il team di coach Roberto Cantaluppi domenica ha battuto in trasferta il San Rocco per 36-48

E' tornato in campo nel weekend il campionato di basket femminile di Promozione ed è tornata in campo anche la squadra del GS Villa Guardia che ha ripreso il sua marcia vincendo in trasferta a Seregno contro il San Rocco per 36-48. Un successo esterno pesante che permette al team di coach Roberto Cantaluppi di avvicinare il quarto posto ora distante solo 2 punti. Villa Guardia che tornerà in campo sabato prossimo 12 febbraio tra le mura amiche dove riceverà il Real Busto Arsizio (ore 21) ) già battuto nel match d'andata per 31-38.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 4/2 Fernese-Samarate 53-34, Real Busto-Canegrate 34-53; domenica 6 ore 20.30 San Rocco Seregno-Villa Guardia 36-48, Binzago-Lainate 36-60.

La classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate 16; Canegrate 14; Samarate 10; Villa Guardia 8; San Rocco 6; Binzago, Real Busto 2.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone verde

Sabato 12/2 ore 21 Villa Guardia-Real Busto, Samarate-Lainate, Canegrate-Binzago; domenica 13 San Rocco Seregno-Fernese.