Basket femminile, il Gs Villa Guardia punta al poker vincente stasera contro Canegrate

Pallacanestro minor donne in campo

Si apre oggi il 1° turno di ritorno del campionato di Promozione.

Si apre oggi il girone di ritorno del campionato di Promozione di basket femminile. Nel girone verde dopo aver virato al giro di boa sulla scia di tre vittorie consecutive il GS Villa Guardia vuole cavalcare l'onda già questa sera e proseguire il buon momento ospitando sul parquet di via Tevere quel Canegrate attuale terza forza del girone e che nel match dell'andata s'impose per 49-36. Una sfida non facile quindi per le ragazze dirette da coach Roberto Cantaluppi che però sembrano aver trovato la quadra dopo un inizio di stagione non facile e ora punta al poker di vittorie per iniziare nel migliore dei modi la seconda parte di girone ma anche agganciare al quarta piazza in classifica.

Il cartellone del 1° turno di ritorno Girone Verde

Sabato 11 dicembre ore 21 Villa Guardia-Canegrate. Samarate-Real Busto domenica 12S. Rocco-Binzago; venerdì 17 diecmbre Fernese-Lainate,

La classifica del girone Verde

Fernese 14; Lainate 12; Canegrate 10; Samarate 8; Villa Guardia 6; Binzago, San Rocco, Real Busto 2.