Basket femminile il Gs Villa Guardia travolto sul campo della capolista Lainate

Basket femminile si è giocato ieri un importante recupero del campionato di Promozione donne.

Basket femminile si è giocato ieri un importante recupero del campionato di Promozione donne

Basket femminile la squadra di coach Roberto Cantaluppi è stata battuta per 71-34 ma resta al 4° posto

Festa della donna a metà per il GS Villa Guardia che ieri sera ha dovuto incassare la seconda sconfitta di fila contro una prima della classe nel recupero del 2° turno di ritorno del campionato di Promozione di basket femminile. Dopo aver perso la sfida di domenica scorsa in casa contro la Fernese ieri sera il team lariano diretto da coach Roberto Cantaluppi è stato travolto sul campo dell’altra leader del girone Verde il Basket Lainate che si è imposto con un largo e severo 70-34 finale. Il GSV resta così a quota 12 punti, già sicuro del 4° posto e tornerà in campo domenica 13 marzo per chiudere in casa questa prima fase ricevendo il Binzago.

Recupero del 2° turno di ritorno

Martedì 8 marzo ore 21 Lainate-Villa Guardia 70-34.

Classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate 24; Canegrate 20; Gs Villa Guardia 12; Samarate 10; San Rocco, Binzago 6; Real Busto 2.

Il programma del recupero del 5° turno di ritorno del girone verde

Giovedì 10 marzo Fernese-Real Busto; venerdì 11 Lainate-Canegrate; sabato 12 Samarate-San Rocco; domenica 13 ore 18.30 Villa Guardia-Binzago.