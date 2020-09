Basket femminile il GSV Villa Guardia “rosa” al via con la preparazione in Val d’Intelvi

Basket femminile il club lariano ha ripetuto con successo un’iniziativa ormai tradizionale.

Basket femminile per le cestiste di coach Roberto Cantaluppi un miniritiro di tre giorni a Ponna

Il basket femminile nostrano non solo scende in campo ma sale anche ad alta quota. O meglio è quello che hanno fatto le giocatrci del GS Villa Guardia che come è ormai tradizione da qualche stagione, hanno svolto il miniritiro di tre giorni a Ponna per caricare energie all’aria buona di montagna in vista della nuova annata sportiva 2020/21. Così agli ordini di coach Roberto Cantaluppi e dei suoi assistenti Massimo Fiori e Borghi Mauro e dal prepratore atletico Ernesto Maspero, il plotoncino di atlete GSV (12 tra Promozione/UISP e 9 Under 18) in un clima di entusiasmo, serenità e condivisione ha svolto sessioni tecniche e atletiche con l’aggiunta di piacevoli passeggiate nello splendido scenario della Val d’Intelvi.

Questo il commento di coach Cantaluppi

“Sono contento del clima che si è creato nel nuovo gruppo, confermato dai volti e dalle risate che hanno accompagnato le ragazze nei tre giorni. Questo aspetto è non meno importante di quello tecnico per poter partire in questa nuova stagione con l’obiettivo di ricominciare da dove ci eravamo lasciati prima del blocco causa Covid. Tutte le ragazze hanno mostrato voglia di riprenderci quello che ci è stato tolto lo scorso anno”