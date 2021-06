Basket femminile, il Milano delle tre  cestiste lariane ko in gara 1 di finale a Moncalieri

Basket femminile: giocata l'andata dell'ultimo atto di playoff in serie A2 donne.

Basket femminile il trio nostrano Novati-Meroni-Quaroni ko per 62-59 e ora tornerà in campo mercoledì 9 in casa

Il basket femminile di serie A2 ha giocato le gare d'andata delle finali promozioni di serie A2. Se nel girone Sud Faenza è avanti 1-0 su S. Giovanni Valdarno, nel girone Nord ieri a Moncalieri è scesa in campo anche il Ponte Casa d'Aste Milano con le tre cestiste lariane Marta Meroni, Paola Novati ed Elena Quaroni che si sono qualificate a quest'ultimo atto dopo aver eliminato contro pronostico Crema e Vicenza.

Purtroppo la serie di finale si è aperta con una sconfitta per le milanesi battute di misura per 62-59 dall'Akronos Moncalieri che dopo aver chiuso avanti di 15 a metà gara è riuscita a difendere il vantaggio dal grande recupero del Ponte Casa D'Aste. Purtroppo la rimonta che aveva già portato successi incredibili nei precedenti turni playoff, ieri si è dovuta fermare nel finale e non si è concretizzata con il colpo vincente. A festeggiare quindi sono state le piemontesi mentre Milano delle comasche pensa già a gara2. Già perchè la serie si sposta a Milano per il return match in programma mercoledì 9 giugno al PalaGiordani: per Moncalieri è già un primo match ball per raggiungere la serie A1, per Milano invece l'obiettivo è di andare alla bella di domenica 13 in Piemonte.

Il tabellino di Akronos Moncalieri - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 62 - 59

Parziali 13-10, 37-22, 49-40

AKRONOS MONCALIERI: Cordola NE, Landi* 7 (2/5, 1/2), Bevolo 1 (0/2 da 2), Reggiani 6 (1/3, 0/3), Berrad* 3 (0/2, 1/4), Domizi 1 (0/4, 0/4), Penz 2 (1/3, 0/4), Katshitshi* 9 (2/5, 1/1), Trehub* 11 (5/10 da 2), Salvini 8 (4/5, 0/2), Jakpa NE, Giacomelli* 14 (2/2, 3/6). All. Terzolo.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 10/16.

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 18 (8/11, 0/4), Novati* 3 (1/2, 0/1), Cicic 13 (2/4, 3/6), Guarneri 1 (0/1 da 2), Beretta* 14 (1/4, 4/7), Dell'orto NE, Mandelli 4 (2/3, 0/3), Meroni* 6 (3/8 da 2), Vacchelli NE, Quaroni*, Angelini, Stilo NE. All. Pinotti.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 4/9.