Basket femminile il mitico Aldo Corno confermato alla guida delle Foxes Giussano in B

Basket femminile novità importanti dal mercato rosa per molti personaggi nostrani.

Basket femminile tra le giocatrici di serie A2 la comasca Paola Novati resta a Milano mentre l'arosiana Angelica Tibè torna Costa Masnaga

Tempo di mercato anche nel basket femminile e per alcuni personaggi noti al movimento nostrano. Conferma importante è arrivata in questi giorni per il più famoso e decorato coach del settore rosa italiano quell'intramontabile Aldo Corno, ormai casnatese di residenza, che dopo aver vinto tutto alla testa di Comense, Vicenza, Schio e tante esperienze dall'azzurro nazionale ai parquet oltrefrontiera, nell'ultima stagione ha deciso di allenare in serie B a Giussano dove ha subito sfiorato di un soffio la promozione in A2. La voglia di riprovarci, probabilmente ha mosso Corno a rinnovare anche per la prossima stagione con Giussano che quindi ben volentieri lo ha confermato alla guida delle Foxes. Queste le prime dichiarazioni pubbliche dell'intramontabile Aldo dopo la riconferma:

"Mi hanno chiesto di rimanere dopo la bella esperienza dello scorso anno e io non ci ho pensato due volte. Ho subito accettato per due motivi: sicuramente la serie B è molto meno impegnativa della A, e quindi riesco tranquillamente a portare avanti l'impegno e poi ho apprezzato molto il progetto di valorizzazione del basket femminile proposto dalla società e quindi voglio continuare a dare il mio contributo. Proseguiremo insieme e per questo abbiamo cercato di cambiare il meno possibile la squadra, possibilmente rinforzandola con qualche nuovo innesto e cercando coltivare le più giovani per lasciar loro spazio anche in prima squadra".

Al fianco di coach Corno quest'anno Giussano ha deciso di affiancare come assistente un altro tecnico noto al basket lariano quel Dario Aramini che nel passato allenò il settore giovanile della Comense. Aramini non solo sarà vice di Corno ma svolgerà anche il ruolo di direttore tecnico delle Foxes: "E' stato facile scegliere Giussano per continuare il mio percorso perchè ho trovato una società organizzata, con tanta voglia di crescere e di innovare nel mondo del basket femminile. Poi l’idea di lavorare al fianco di una leggenda come Aldo Corno è stato un grosso incentivo. Speriamo di fare grandi cose insieme".

Dal fronte giocatrici: Paola Novati e Angelica Tibè restano in A2

Sul fonte giocatrici da segnalare che la cestista comasca Paola Novati, ala classe 1998, ha rinnovato per la stagione 2022/23 con il Sanga Milano dove giocherà il suo settimo anno in serie A2 dopo l'ultimo davvero positivo terminato a un passo dalla finale Promozione. Chi in finale di serie A2 c'è arrivata e l'ha vinta con la maglia del San Giovanni Valdarno è stata la cestista di Arosio Angelica Tibè, lunga classe 1996, che però ha deciso di tornare a giocare vicino a casa, nella società che l'ha lanciata il Basket Costa Masnaga anch'esso impegnato in serie A2.