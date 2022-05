Basket femminile il mitico Aldo Corno guida Giussano alle Final Four di serie B Lombardia

Pallacanestro rosa news

Basket femminile si aprono stasera a Costa Masnaga le finali del campionato cadetto donne regionale.

Basket femminile tre giorni di sfide che oggi vedono l'ex coach Comense debuttare contro il Varese delle lariane Mistò, Smaldone e Polato

Scattano questa sera sul campo neutro di Costa Masnaga le Final Four del campionato di basket femminile di serie B che vedono coinvolti anche alcuni personaggi e cestiste del movimento lariano. Tra le quattro candidate al titolo lombardo e a uno dei tre posti per la fase interregionale in corsa per la serie A2 c'è sicuramente il Giussano dell'intramontabile coach della gloriosa e pluridecorata Pool Comense Aldo Corno. Con lui in squadra anche l'esterna di Albavilla Laura Meroni che oggi debutteranno nella gara d'apertura della prima giornata contro la Pallacanestro Varese dove militano le tre binaghesi Francesca ed Elena Misto, Alessia Smaldone e la canturina Sara Polato. Nel secondo incontro di serate invece si sfidano l'Albino e il Milano Basket Stars. Domani la seconda giornata e domenica le gare conclusive di questa appassionante e apertissima final four lombarda.

Il Programma delle Final Four Lombarde di serie B donne

Campo: Palestra Comunale - Via Verdi s.n.c. – Costa Masnaga (LC)

1° giornata – venerdì 20 maggio

gara 1 ore 19.00 GIUSSANO - VARESE

gara 2 ore 21.30 MILANO BASKET STARS - ALBINO

2° giornata sabato 21 maggio

gara 3 ore 18.00 vincente gara 2 – perdente gara 1

gara 4 ore 20.30 vincente gara 1 – perdente gara 2

3° giornata domenica 22 maggio

gara 5 ore 18.00 perdente gara 1 – perdente gara 2

gara 6 ore 20.30 vincente gara 1 – vincente gara 2