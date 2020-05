Basket femminile il Riva San Vitale di coach Walter Montini si autoretrocede in serie B

Basket femminile dal campionato svizzero arrivano notizie “nostrane” verso la stagione 2020/21.

Basket femminile scelta presa per fare crescere le giovani e riportare il club nella massima serie in un paio di anni

Torna a muoversi il basket femminile alle nostre latitudini anche se il pallone a spicchi stenta a ricominciare a rimbalzare. Mentre si sta muovendo il basket mercato anche delle società del nostro territorio, oltre frontiera nella vicina Svizzera trapelano le prime novità che interessano personaggi del movimento cestistico lariano. E’ di questi giorni l’ufficialità che il Riva San Vitale Basket società che fino alla scorso anno ha militato nel campionato elvetico di serie A femminile sotto la guida del capo allenatore il tecnico di Cermenate Walter Montini assistito dal vice, il comasco Andrea Accardi, ha deciso di autoretrocedersi in serie B per la prossima stagione sportiva 2020/21. Lo ha confermato il presidente del club ticinese Francesco Markesch: « E’ stata una scelta difficile ma ponderata e condivisa con coach Montini. Una scelta dettata dalla realtà perchè avremmo schierato una squadra troppo giovane con tante ragazze under17 motivate, valide e con un buon potenziale ma non ancora all’altezza fisicamente per reggere l’impatto con le altre squadre di serie A. Pensiamo in sintonia con il coach invece che la serie B sia ideale per dre l’opportunità a queste ragazze di crescere con l’obiettivo di tornare nella massima serie nel giro di un paio di anni”. Una scelta storica visto che dal 2003 il Riva Basket calcava i parquet di serie A e aveva vinto proprio sotto la guida di Walter Montini la Coppa Svizzera nel 2016. Ora si attende l’annuncio ufficiale della riconferma anche per la prossima stagione di Montini come head coach del team ticinese.