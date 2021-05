Basket femminile il Sanga Milano delle lariane vola in finale promozione 

Basket femminile colpo grosso in semifinale playoff di serie A2.

Basket femminile le orange di Paola Novati, Marta Meroni ed Elana Quaroni hanno eliminato Vicenza di Angelica Tibè

Il basket femminile di serie A2 sta giocando i playoff promozione che almeno nel girone Nord parlano un pò comasco. Già perchè da ieri sera si conosce la prima finalista che è il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano delle tre cestiste nostrane Paola Novati, Marta Meroni ed Elena Quaroni che hanno eliminato con un secco 2-0 il Vicenza. Milano da settima classificata nele stagione regolare dopo aver superato i quarti eliminando Crema ora ha vinto anche la semifinale contro Vicenza per 2-0 qualificandosi per la finale che vale la promozione in A1. La serie di semifinale si era aperta lunedì 24 maggio con il successo casalingo di Paola Novati e compagne in gara 1 per 55-51 che poi hanno concesso il bis vincente che vale la finale ieri sera a Vicenza dove Milano si è imposta con un’ incredibile rimonta finale per 62-71 (19-21, 36-37, 57-50, 62-71) chiudendo di fatto i conti. Mastica amaro invece la lunga di Arosio Angelica Tibè punto di forza di Vicenza che dopo una super stagione deve incassare questa cocente eliminazione.

Il tabellino di A.S. Vicenza – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 62 – 71

Parziali 19-21, 36-37, 57-50, 62-71

A.S. VICENZA: Monaco* 12 (2/3, 2/5), Grazian NE, Lazzaro* 16 (1/5, 4/5), Mioni 6 (3/7 da 2), Gobbo* 1 (0/3 da 2), Villarruel* 7 (0/6, 2/4), Bellon NE, Tibè* 10 (5/11, 0/1), Martines 4 (1/2 da 2), Tagliapietra 6 (0/3, 2/4). All. Sinigaglia.

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 21 (7/13, 1/4), Novati* 3 (0/4 da 2), Cicic 11 (1/4, 3/5), Guarneri 5 (1/10 da 2), Beretta* 18 (3/5, 4/8), Dell’Orto NE, Mandelli, Meroni* 9 (4/6 da 2), Marcandalli NE, Quaroni* 4 (2/4 da 2), Angelini NE, Stilo NE. All. Pinotti.

Miano del terzetto comasco sfiderà in finalissima la vincente della serie Moncalieri-Alpo che è in questo momento in perfetta parità sull’1-1 dopo che Alpo ha equilibarto i conti ieri sera andando a vincere gara 2 in Piemonte per 52-58. In gara 1 vittoria esterna per Moncalieri in Veneto per 59-62. Quindi tutto si deciderà domenica 30 maggio quando sul parquet piemontese Moncalieri e Alpo si affronteranno nella bella per staccare il pass per la finalissima dove la vincente troverà ad un’avversaria che anche in piccola parte parlerà lariano.