Basket femminile: si apre oggi l'ultimo turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: il Villa Guardia al giro di boa strizzando l'occhio al titolo d'Inverno

Si apre oggi l'ultimo turno d'andata del campionato di basket femminile di Promozione. Chi gioca d'anticipo nel girone B è proprio la portacolori lariana il GS Villa Guardia che sarà ospite sul campo del Binzago alle 21.30 per allungare la sua serie positiva e brindare al Natale con il primo posto al giro di boa. Un'impresa non impossibile per le ragazze di coach Fabrizio Molteni che sono reduci da tre successi consecutivi.

Questo il programma completo del 9° turno, ultimo d’andata girone B

Venerdì 16 ore 21.30 Binzago-Villa Guardia; sabato 17 Biassono-Carnate, Usmate-Seregno; domenica 18 Ornago-Carugate.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia 12; Ornago, Biassono 10; Usmate 8; Giussano, Carugate 6; Binzago, San Rocco Seregno 4; Carnate 0.