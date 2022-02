Basket femminile il Villa Guardia apre domani a Lonate un ciclo di tre gare importanti

pallacanestro minors rosa in campo

Si apre oggi il recupero del 3° turno di ritorno di Promozione rosa.

Basket femminile il Gsv sabato 26 sfida Samarate poi il 6 marzo ospiterà la Fernese e chiudi l'8 renderà visita al Lainate

Torna in campo il campionato di Promozione di basket femminile che nel girone Verde vede impegnata anche il Villa Guardia. Oggi si apre il 3° turno di recupero con l'anticipo Real Busto-Lainate mentre il Villa Guardia di coach Roberto Cantaluppi scenderà in campo domani sera ospite a Lonate Pozzolo della pariclassifica Samarate alle ore 21. All'andata il Samarate si impose in via Tevere per 34-56 ma ora il GSV è in crescita e reduce da due successi consecutivi. Sarà questa la prima di tre gare ravvicinate davvero probanti che vedrà il GSV poi ospitare la capolista Fernese il 6 marzo e quindi rendere visita al Lainate l'8 marzo.

Il programma del recupero del 3° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 25 febbraio Real Busto-Lainate; sabato 26 San Rocco-Canegrate, Samarate-Villa Guardia; martedì 2 marzo Fernese-Binzago

Classifica del girone Verde

Fernese 20; Lainate, Canegrate 16; Samarate, Gs Villa Guardia 10; San Rocco, Binzago 4; Real Busto 2.