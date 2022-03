Basket femminile il Villa Guardia batte Binzago e chiude al 4° posto nel girone Verde

Pallacanestro donne risultati

Basket femminile si è giocato il recupero del 5° turno di ritorno di Promozione rosa.

Si chiude in bellezza la prima fase del campionato di basket femminile per la squadra di Promozione del GS Villa Guardia. Il team diretto da coach Roberto Cantaluppi domenica scorsa infatti ha vinto il recupero del 5° turno di ritorno andando a vincere a Cesano Maderno campo della POB Binzago per 39-53 (parziali 12-12, 22-25, 29-39). Dopo un primo quarto equilibrato, ecco l' allungo progressivo della lariane che così hanno portato a casa la settima vittoria stagionale chiudendo la prima fase del girone Verde al quarto posto. Ora aspettano di conoscere il calendario della seconda fase.

Giovedì 10 marzo Fernese-Real Busto 67-28; venerdì 11 Lainate-Canegrate 51-47; sabato 12 Samarate-San Rocco 46-23; domenica 13 ore 18.30 Binzago - Villa Guardia 39-53.

Classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate 26; Canegrate 20; Gs Villa Guardia 14; Samarate 12; San Rocco, Binzago 6; Real Busto 2.