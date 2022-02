Basket femminile, il Villa Guardia continua la sua risalita e schianta anche il Real.. Busto

Pallacanestro minors donne risultati

Basket femminile si è aperto ieri il 7° turno di ritorno del campionato di Promozione rosa.

Basket femminile buona prestazione corale del GSV che in casa si è imposto con un largo 63-27

Buon momento e seconda vittoria di fila per il GS Villa Guardia nel campionato Promozione di basket femminile. La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi ieri sera ha vinto il 7° turno di ritorno del girone Verde superando in casa agevolmente il Real Busto con il largo punteggio di 63-27 (11-6,31-16, 46-23). Dopo un primo quarto equilibrato le lariane infatti hanno allungato per doppiare al 30' e chiudere il match in assoluto controllo. Prossima partita per il GSV a Lainate, seconda in classifica, martedì 22 febbraio alle ore 21 per la gara di recupero del 2° turno di ritorno.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone verde

Sabato 12/2 ore 21 Villa Guardia-Real Busto 63-27, Canegrate-Binzago 66-61; domenica 13 San Rocco Seregno-Fernese. Samarate-Lainate rinviata.

La classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate, Canegrate 16; Samarate, Gs Villa Guardia 10; San Rocco 6; Binzago, Real Busto 2.

Il programma del recupero del 2° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 18 febbraio Canegrate-Fernese; domenica 2o/2 Binzago-Samarate; martedì 22 ore 21 Lainate-Villa Guardia, Real Busto-San Rocco Seregno.