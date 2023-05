Basket femminile: si apre già questa sera la Top16 del tabellone di Promozione donne.

Basket femminile: il Villa Guardia sabato sera ospita nel primo turno il Vobarno

Si pare oggi il tabellone finale playoff del campionato di Promozione di basket femminile lombardo. Sono infatti rimaste le migliori 16 squadre di categoria con in lizza anche l'unica rappresentante lariana il GS Villa Guardia che entra nella parte Blu del tabellone come ottava del girone Gold e affronterà nel primo turno il Vobarno prima classificata del girone Silver. Gara secca in programma sabato 20 a Villa Guardia alle 21.15. Così il dirigente di Villa Guardia Emanuele Castiglieri presenta la sfida:

"Sabato giochiamo in casa contro una buonissima squadra ma noi ci proveremo. Sarà dura e non siamo in forma smagliante ma è obbligatorio provarci".

Questo il programma del 1° turno playoff del tabellone Blu

Giovedì 18 maggio Carnate-Giussano; sabato 20 ore 21.15 Villa Guardia Vobarno; domenica 21 Ororosa Bergamo-Lions Brescia, Carugate-Usmate.

Questo il programma del 1° turno playoff del tabellone Verde

Giovedì 18 maggio Bettola-BF Milano; Venerdì 19 Azzurra Brescia-Sustinente; sabato 20 Ornago-Biassono; lunedì 22 Brixia Brescia-Cava Manara-

La classifica finale del girone Gold

Ororosa Bergamo 18, Brixia Brescia 16; Azzurra Brescia, Lainate, Bettola, Carugate 10; Ornago, Villa Guardia 8; Bocconi Milano 0.