Basket femminile il Villa Guardia scalda i motori per ripartire di slancio da Seregno 

pallacanestro minors rosa

Basket femminile pronto a riprende il campionato di Promozione donne dopo la sosta.

Basket femminile pronto a riprende il campionato di Promozione donne dopo la sosta.

Basket femminile la squadra di coach Cantaluppi torna in campo domenica 6 febbraio contro il San Rocco

Il Villa Guardia è pronto a tornare in campo e ripartire nel campionato di basket femminile Promozione. Da sabato 11 dicembre, quando perse in casa dal Canegrate il GSV di coach Roberto Cantaluppi non ha più giocato una partita ufficiale e ha saltato ben quattro partite: in trasferta con Lainate (da recuperare il 22/2), con Samarate (da recuperare il 26/2), con la Fernese in casa (da recuperare il 6/3) e quella a Binzago (da recuperare il 13/3). Il campionato di fatto riparte dal 6° turno di ritorno con due anticipi Fernese-Samarate e Real Busto-Canegrate in programma domani venerdì 4 febbraio. Villa Guardia invece tornerà in campo domenica 6 febbraio a Seregno redendo visita alla pari classifica San Rocco (ore 20.30), già battuta nel match d’andata per 43-29. L'occasione ideale per ripartire con il piede giusto e iniziare il 2022 con una nuova vittoria per rilanciarsi nelle zone alte del girone verde.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 4/2 Fernese-Samarate e Real Busto-Canegrate; domenica 6 ore 20.30 San Rocco Seregno-Villa Guardia, Binzago-Lainate.

La classifica aggiornata del girone Verde

Fernese, Lainate 14; Canegrate 12; Samarate 8; Villa Guardia, San Rocco 6; Binzago, Real Busto 2.