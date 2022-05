Basket femminile il Villa Guardia stoppa Corsico e stacca il biglietto per il tabellone playoff

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è giocato il 1° turno di ritorno della seconda fase del campionato di Promozione donne.

Quarto successo consecutivo per il Villa Guardia che centra la qualificazione al tabellone del campionato di basket femminile promozione con due turni d'anticipo. La squadra di coach Roberto Cantaluppi ha sfruttato a dovere il fattore campo per domare dopo una gara molto equilibrata e combattuta l'ostica Corsico per 47-41. Decisivo il parziale piazzato nell'ultimo quarto propiziato dalla mvp Carola Bianchi top scorer con 21 punti. Soddisfatto coach Cantaluppi: "Con questa vittoria siamo ufficialmente al tabellone e siamo molto contenti perché non ci aspettavamo di arrivare qui. Non sappiamo ancora quale sia l'accoppiamento, ma poco conta in una stagione che ci ha visto subito dover rinunciare per motivi diversi a tre ragazze del quintetto. L'inizio di stagione è stato difficile, con quattro sconfitte di fila, e tanti infortuni. Ma poi sono arrivate 11 vittorie su 18 partite totali, e di questo sono veramente orgoglioso." Il Villa Guardia tornerà in campo ancora in casa sabato 14 maggio alle ore 21 per il penultimo turno contro Samarate già battuto all'andata "L'obiettivo - dice coach Canta - ora è quello di mantenere il primo posto nel girone".

Il tabellino Villa Guardia-Corsico 47-41 Parziali: 11-9, 23-24, 37-37. GSV: Benzoni 4, Montorfano 7, Bianchi 21, Okland, Della Bosca 5, Fomasi 10, Moreni, Sala ne, Duzioni F., Cammarata, Fasola, Duzioni E. All. Cantaluppi

Questo il programma del 4° turno e primo di ritorno del girone Silver4

Sabato 7 maggio ore 21 Villa Guardia-Corsico 47-41, domenica 8 maggio San Gabriele Milano-Samarate 48-43.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 8; San Gabriele Milano 4; Samarate, Corsico 2.

Questo il programma del 5° turno e secondo di ritorno del girone Silver4

Sabato 14 maggio ore 21 Villa Guardia-Samarate, domenica 15 maggio Corsico-San Gabriele Milano.