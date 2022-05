Basket femminile, il Villa Guardia vuole battere Samarate per blindare il primo posto in chiave playoff

Pallacanestro donne news

Basket femminile: nel weekend si gioca il penultimo turno del girone Silver4 del campionato di C donne.

Basket femminile: la sfida del GSV è in programma in casa presso la palestra di via Tevere sabato 14 alle ore 21

Sabato cruciale anche per il campionato di basket femminile di Promozione. Almeno per l'unica rappresentante lariana il GS Villa Guardia che sabato 14 maggio alle ore 21 ospita il penultimo turno della seconda fase del girone Silver4 con un obiettivo ben preciso quello di battere il Samarate e garantirsi il primato del girone, importante biglietto da vista in vista del tabellone playoff che si è già garantita vincendo le altre quattro gare precedenti. Il Gs Villa Guardia si presenta a questo return match con Samarate sapendo di aver già vinto la gara d'andata ma soprattutto sulla scia in un ottimo momento di forma che la vede imbattuta nella seconda fase regionale.

Questo il programma del 5° turno e secondo di ritorno del girone Silver4

Sabato 14 maggio ore 21 Villa Guardia-Samarate, domenica 15 maggio Corsico-San Gabriele Milano.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 8; San Gabriele Milano 4; Samarate, Corsico 2.