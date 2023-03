Basket femminile: si è completato ieri il 22° turno del girone B di serie C donne.

Basket femminile: il weekend regala un bel tris vincente alle squadre comasche

Si è chiuso ieri il 22° turno stagionale del campionato di serie C di basket femminile che ha regalato un bel tris di vittorie per le squadre lariane. Dopo il ko nell'anticipo infrasettimanale subito dal Basket Como infatti sono arrivati il successo casalingo del Btf Cantù che ha bissato battendo in casa Legnano ma anche le vittorie domenicali esterne di Mariano e Vertematese che si confermano in lotta per i post playoff.

I risultati del 22° turno stagionale, 7° di ritorno girone B:

Mercoledì 8 marzo Basket Como-Fernese 50-61; venerdì 10 marzo Trezzano-Gallarate 39-59; sabato 11 ore 20-45 Btf Cantù-Legnano 51-36, ore 21 ; domenica 12 ore 19 Idea Sport-Mariano 31-51, Garbagnate-Vertematese 48-64, Sondrio-Bollate 50-44, Corsico-Tradate rinviata.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 38; S0ndrio 34; Corsico, Vertematese 32; Ardor Bollate 30; Nonna Papera Mariano 28; Idea Sport, Fernese 20; Tradate, Legnano 18; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.

Il cartellone del 23° turno stagionale, 8° di ritorno girone B:

Venerdì 17 marzo ore 21 Gavirate-Mariano, 21.15 Tradate-Basket Como, Gallarate-Fernese; domenica 19 ore 18 Legnano-Vertematese, 19 Idea Sport Milano-Btf Cantù, Sondrio-Corsico, Garbagnate-Trezzano.