Basket femminile Ilaria Bernardi e l'Italia battono la Finlandia e staccano il pass per i Mondiali 2023

Basket femminile oggi vittoria importantissima per la nazionale Under18 agli Europei in Grecia.

Basket femminile la figinese e le azzurre si sono imposte per 75-61 e domani sfideranno la Repubblica Ceca nella finale 5°-6° posto

Giornata importante quella odierna per il basket femminile italiano e lariano ai campionati Europei Under18 in corso di svolgimento a Heraklion in Grecia. La nazionale azzurra Under18 in cui milita da protagonista la cestista classe 2025 di Figino Serenza Ilaria Bernardi nel primo pomeriggio battendo la Finlandia per 75-61 si è qualificata per la finale valida per il 5°-6° posto ma a tempo stesso si è già assicurata il pass per partecipare al Mondiale Under 19 che nel 2023 si giocherà a Madrid in Spagna. Oggi Bernardi ha segnato 5 punti e domani tornerà in campo con le altre azzurre alle ore 15.45 per chiudere il loro Europeo nella finale 5°-6° posto contro la Repubblica Ceca-Polonia che oggi ha travolto la Polonia (ore 15.45, diretta sul canale YouTube FIBA) Per il Settore Giovanile Femminile si tratta della settima partecipazione a un Mondiale a partire dal 2010.

Il tabellino della Semifinale 5-8 posto

Finlandia-Italia 61-75 (11-20; 31-37; 47-58)

Finlandia: Hakkarainen 2 (0/2 da 3), Aemisalo 21 (7/17, 1/7), Williams (0/1 da 3), Kanerva 5 (2/3, 0/4), Haddad, Hellsten 6 (3/5, 0/1), Savioja (0/2 da 3), Merivirta, Tuomi 4 (0/2 da 3), Lemmila 21 (10/15), Mujunen, Syla 2 (1/2). All: Laakso.

Italia: Blasigh 20 (4/5, 4/8), Villa M. 16 (6/10), Zanardi 4 (0/5, 1/3), Rizzo 5 (1/2, 1/2), Villa E. 4 (2/4), Tempia 2 (1/1, 0/2), Di Stefano 2 (1/2), Arado 8 (3/7), Bernardi 5 (2/6, 0/1), Cancelli ne, Lucantoni 2 (1/4), Fantini 7 (3/5). All. Lucchesi

Gli altri risulti azzurri

Quarti di finale

Italia-Francia 48-71

Ottavi di finale

Lettonia-Italia 64-74 (Bernardi 7)

Il programma del girone A (orario italiano)

Italia-Spagna 71-72 (Bernardi 5 )

Italia-Polonia 76-66 (Bernardi 5 )

Italia-Turchia 60-63 (Bernardi 4 )

Classifica: Spagna 3-0; Turchia 2-1; Italia 1-2; Polonia 0-3.

Le Azzurre convocate per l'Europeo Under18

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Allenatore: Giovanni Lucchesi