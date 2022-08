Basket femminile Ilaria Bernardi e l'Italia ko di misura con la Turchia e vanno agli ottavi da terze del girone A

Basket femminile si è chiusa la fase eliminatoria degli Europei Under18 in rosa che si stanno giocando in Grecia.

Basket femminile la cestista di Figino nella terza gara odierna ha segnato 4 punti e il 10 agosto sfiderà la seconda del girone B

Notizie agrodolci per l'Italia Under18 del basket femminile che sta giocando in Grecia gli Europei di categoria. Oggi pomeriggio infatti le azzurre con la figinese Ilaria Bernardi in campo hanno perso contro la Turchia per 63-60 classificandosi al terzo posto nel girone A. Per la brianzola Bernardi oggi 4 punti in 10 minuti di gioco. Ricordiamo che ieri le azzurrine avevano battuto la Polonia mentre all'esordio avevano perso contro la Spagna. Ora negli ottavi di finale Bernardi e compagne se la vedranno mercoledì 10 agosto contro la seconda classificata del girone B con Grecia, Belgio, Repubblica Ceca, Lettonia.

Il programma del girone A

6 agosto

Italia-Spagna 71-72 (Bernardi 5 punti)

Polonia-Turchia 44-52

7 agosto

Italia-Polonia 76-66 (Bernardi 5 punti)

Spagna-Turchia 56-40

8 agosto

Spagna-Polonia 65-37

Italia-Turchia 60-63 (Bernardi 4 punti)

Classifica girone A

Spagna 3-0; Turchia 2-1, Italia 1-2; Polonia 0-3.

10 agosto

Ottavi di finale

11 agosto

Quarti di finale

13 agosto

Semifinali

14 agosto

Finali

Le Azzurre agli Europei

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Allenatore: Giovanni Lucchesi