Basket femminile: agli Europei di categoria la nazionale della cestista brianzola gioca la terza gara.

Basket femminile: Ilaria Bernardi e l'Italia Under18 oggi chiudono la prima fase contro il Belgio

Giornata importate quella di oggi per il basket femminile italiano e nostrano. Già perchè la nazionale azzurra Under 18 gioca la terza e ultima partita del girone di qualificazione del Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Dopo il successo all'esordio contro la Lituania, le azzurre tra cui in campo è protagonista anche la brianzola Ilaria Bernardi ieri hanno dovuto incassare la prima sconfitta nel torneo per mano del Portogallo capolista del girone A. Oggi Bernardi e compagne tornano in campo alle ore 15.30 per l’ultimo impegno del girone contro il Belgio (diretta streaming sul canale YouTube FIBA), pari classifica a quota 2 punti: in palio quindi il secondo posto. Situazione analoga nel gruppo B, quello che le Azzurre incroceranno. Francia prima e Polonia quarta, Ungheria e Turchia per il secondo posto.

Il tabellino di Italia-Portogallo 59-75

Parziali: 17-18, 27-46, 45-61

Italia: Aghilarre 11 (2/4, 2/4), Bernardi* 5 (1/5), Lussignoli* 7 (3/3), Piatti* 2 (1/4), Tempia* 7 (1/5 da 3), Cappellotto 2 (1/2, 0/1), Cedolini 12 (2/8, 1/1), Fantini 6 (3/3), Giacchetti (0/1), Lucantoni* 5 (1/2, 0/2), Osazuwa ne, Sammartino 2 (1/3, 0/3). All. Lucchesi

Portogallo: Djalo* 12 (3/4, 1/4), Nazario 3 (1/3 da 3), Dias* (0/4), Da Silva (0/1, 0/1), Neto* 22 (4/7, 2/4), Pereira (0/1), De Sousa 6 (2/2 da 3), Andorinho (0/1), Chiquemba 1 (0/2, 0/2), Ferreira, Silva* 25 (6/11), Pinheiro* 6 (1/5, 1/8). All. Pinto

Le "magnifiche 12" azzurre convocate per gli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San lazaaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 basjet Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

PROGRAMMA AZZURRO

29 giugno arrivo in Turchia

30 giugno Allenamento

1 luglio 1° turno Ore 14.00 Italia-Lituania 64-62, Belgio-Portogallo 51-66

2 luglio 2° turno Ore 21.30 Italia-Portogallo 59-75, Belgio-Lituania 83-45

3 luglio 3° turno Ore 16.30 Italia-Belgio, Portogallo-Lituania

4 – 9 luglio Allenamenti e Gare da definire in base al piazzamento nel girone di qualificazione

10 luglio Rientro in Italia e Fine Raduno

Classifica girone A

Portogallo 4, Italia, Belgio 2, Lituania 0.