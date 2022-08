Basket femminile Ilaria Bernardi ko con l'Italia U18 agli Europei ma ora cerca il pass mondiale

Basket femminile si sono giocati i quarti di finale della rassegna continentale giovanile.

Basket femminile azzurre dopo il ko di ieri con la Francia domani torneranno in campo contro la Finlandia per inseguire il 5° posto

Quarti di finale amari per l'Italia del basket femminile agli Europei Under18 in corso di svolgimento a Heraklion in Grecia. Ieri infatti le azzurre con la brianzola Ilaria Bernardi in campo hanno perso la sfida con l'ancora imbattuta Francia che si è imposta in progressione per 48-71. Una sconfitta che preclude la zona medaglie all'Italia che però ora insegue l'obiettivo quinto posto che vale il biglietto per i Mondiali under19 che si svolgeranno il prossimo anno. Bernardi e le azzurre torneranno infatti in campo domani sabato 13 agosto contro la Finlandia (alle ore 13.30, diretta sul canale YouTube FIBA) per la semifinale del gironcino quinto-ottavo posto.

Il tabellino dei Quarti di finale

Italia-Francia 48-71 (13-16; 18-29; 30-53. Bernardi 2 punti)

Le semifinali

Spagna-Francia (ore 18.00)

Lituania-Germania (ore 20.15)

I Quarti di finale

Spagna-Finlandia 63-52

Italia-Francia 48-71

Polonia-Germania 43-53

Lituania-Rep.Ceca 87-81

Gli Ottavi di finale

Spagna-Belgio 50-43

Francia-Svezia 94-57

Lettonia-Italia 64-74 (Bernardi 7)

Finlandia-Israele 65-561

Turchia-Repubblica Ceca 53-83

Polonia-Grecia 69-46

Germania-Ungheria 56-55

Lituania-Bosnia 84-40

Il programma del girone A (orario italiano)

6 agosto

Italia-Spagna 71-72 (Bernardi 5 )

Polonia-Turchia 44-52

7 agosto

Italia-Polonia 76-66 (Bernardi 5 )

Spagna-Turchia 56-40

8 agosto

Spagna-Polonia 65-37

Italia-Turchia 60-63 (Bernardi 4 )

Classifica: Spagna 3-0; Turchia 2-1; Italia 1-2; Polonia 0-3.

Le Azzurre

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Allenatore: Giovanni Lucchesi