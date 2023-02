Basket femminile importanti vittorie a domicilio per Vertematese e Mariano

Basket femminile si è aperto ieri sera il 2° turno di ritorno del campionato di C donne.

Basket femminile stasera Como cerca il poker vincente a Legnano, domani posticipo tosto per Cantù a Sondrio

Si è aperto ieri sera il secondo turno di ritorno nel campionato di basket femminile di serie C. A segno in casa sia la Vertematese che la Nonna Papera Mariano che hanno domato rispettivamente Trezzano e Fernese confermandosi in piena corsa playoff. Questa sera invece, trasferta a Legnano per il Basket Como che dopo le tre vittorie consecutive sotto la gestione della neo coach Nelly Rigamonti proverà a calare il poker vincente. Domani , domenica 5 infine chiuderà il posticipo che attende il Btf Cantù in Valtellina ospite sul sempe caldo campo del Sondrio secondo in classifica dopo il successo di ieri del Gallarate.

Il programma del 17° turno, secondo di ritorno del girone B

Venerdì 3 febbraio ore 21.15 Mariano-Fernese 60-43, ore 21.30 Vertematese-Trezzano 61-39, Gavirate-Bollate 48-83, Gallarate-Garbagnate; sabato 4 ore 18.30 Legnano-Como; domenica 5 ore 17.30 Sondrio-Btf Cantù. Corsico-Idea Sport.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 28; Sondrio, Bollate 26; Corsico, Vertematese 24; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Tradate, Basket Como, Legnano 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.