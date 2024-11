Basket femminile: in C anticipo amaro per Mariano che perde a Tradate ed è ultimo in classifica

Anticipo davvero amarissimo quello giocato ieri sera dalla Nonna Papera Mariano che nel 9° turno d'andata del girone Ovest di serie C femminile è caduta a Tradate per mano dello Sportlandia con il punteggio di 58-47. Uno stop pesante per la squadra diretta da coach Dionigi Cappelletti perché arrivato in un autentico scontro diretto sul fondo che ora lascia la Nonna Papera ultima da sola in classifica. Ora l'attenzione si rivolge all'impegno di sabato sera che vedrà la Vertematese di scena a Sondrio mentre domenica 1 dicembre chiuderà il turno il GS Villa Guardia nel posticipo a Corsico.

Il programma del 9° turno del girone Ovest

Giovedì 28 Gavirate-Legnano 67-54, Sportlandia Tradate-Nonna Papera Mariano 58-47, venerdì 29 Fernese-Vittuone; sabato 30 ore 18.30 Sondrio-Vertematese, Trezzano-Lecco; domenica 1 S. Gabriele-Bollate, ore 21 Corsico-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Ovest

Vittuone 14; Sondrio, San Gabriele, Gavirate 12; Corsico, Legnano, Lecco 10; Villa Guardia, Vertematese 8; Fernese 6; Trezzano, Bollate, Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.