Basket femminile: in C Mariano stoppa la capolista Gallarate, ko Cantù e Vertemate, oggi tocca aVilla Guardia e Como

L'ultimo turno della seconda fase di serie C femminile si è aperto ieri sera e ha sorriso alla Nonna Papera Mariano.

La partita

Nel girone Gold Ovest infatti la squadra di coach Dionigi Cappelletti si è tolta lo sfizio di fermare la capolista Gallarate e ha così chiuso a quota 12 punti. Un risultato ininfluente ai fini della classifica ma utilissimo e beneaugurante in vista dei prossimi playoff. Stasera in campo il Villa Guardia che riceve Legnano per preparare invece gli imminenti playout. Nel girone Silver doppio ko per le squadre nostrane: Cantù è caduta in casa della capolista Fernese mentre la già retrocessa Vertematese si è congedata dal suo pubblico con l'ennesima sconfitta di misura contro Gavirate, Stasera ultima fatica in categoria anche per il Basket Como ospite a Vigevano.

Il cartellone dell’ultimo turno girone Gold Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.15 Mariano-Gallarate 47-37; sabato 6 Nibionno-Tradate, ore 21.15 Villa Guardia-Legnano; domenica 7 Lecco-Corsico.

La classifica del girone Gold Ovest

Gallarate 22; Nibionno 20; Lecco 16; Legnano 14; Corsico, Nonna Papera Mariano 12; Tradate 8; GS Villa Guardia 2.

Il cartellone dell’ultimo turno girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile Fernese-Cantù 59-35, Vertematese-Gavirate 43-48, Trezzano-Garbagnate 62-49, sabato 6 ore 21 Vigevano-Como.

La classifica del girone Silver Ovest

Fernese 24; Gavirate 20; Trezzano 16; Vigevano 14, Btf Cantù, Garbagnate 12; Vertematese 8; Como 4.