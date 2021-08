Basket femminile, in campo tante cestiste lariane nel torneo lombardo 2021/22 a due gironi

Basket femminile: la Fip regionale ha definito il campionato di serie B donne a 18 squadre.

Basket femminile: nel girone Verde sono state inserite sia Costa Masnaga che la ripescata Valmadrera

Il comitato Fip lombardo ha reso noto le società aventi diritto a partecipare al campionato di serie B di basket femminile 2021/22 che vedrà al via 18 squadre divise in due gironi. Definita anche la composizione dei due gironi regionali. In campo tante giocatrici della provincia di Como soprattutto nelle squadre del Basket Costa Masnaga e della ripescata Starlight Valmadrera entrambe inserite nel girone Verde.

Elenco squadre aventi diritto al partecipare alla serie B femminile lombarda 2021/2022

000182 G.S. DIL. EDELWEISS - ALBINO (BERGAMO)

000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO - MILANO (MILANO)

000811 U.S. DIL. O P S A - BRESSO (MILANO)

000847 A.S.D. VISCONTI BASKET - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

003212 A.S.D. USMATE - USMATE VELATE (MONZA BRIANZA)

003815 BASKET CANEGRATE SSDRL - CANEGRATE (MILANO)

006237 AS DIL BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

008766 POL. DIL. PONTEVICO BASKET - PONTEVICO (BRESCIA)

010643 OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL. - MARIANO COMENSE (COMO)

016366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

018173 A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA - VALMADRERA (LECCO)

036138 A.S.D.BASKET FEMM. VARESE 95 - VARESE (VARESE)

043983 A.S.D. SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

044490 A.DIL. PALL. FANFULLA 2000 - LODI (LODI)

050409 ASS. DIL. LIONS BASKET SCHOOL - BRESCIA (BRESCIA)

051549 A.S.D. MILANO BASKET STARS - MILANO (MILANO)

052728 A.D. BASKET FEMMINILE MILANO - MILANO (MILANO)

Composizione Gironi serie B lombarda 2021/22

GIRONE GIALLO

010643 OR.FEMM. GIUSSANO - MARIANO COMENSE (COMO)

016366 TEAM 86 BK VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

050409 LIONS BASKET SCHOOL - BRESCIA (BRESCIA)

003212 USMATE - USMATE VELATE (MONZA BRIANZA)

044490 PALL. FANFULLA 2000 - LODI (LODI)

000847 VISCONTI BASKET - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

000811 OPSA BRESSO - BRESSO (MILANO)

000182 EDELWEISS ALBINO - ALBINO (BERGAMO)

008766 PONTEVICO BASKET - PONTEVICO (BRESCIA)

GIRONE VERDE

000454 G.S.Q.S.A. - MILANO (MILANO)

044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

006237 BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

052728 BASKET FEMMINILE MILANO - MILANO (MILANO)

018173 STARLIGHT VALMADRERA - VALMADRERA (LECCO)

051549 MILANO BASKET STARS - MILANO (MILANO)

003815 BASKET CANEGRATE - CANEGRATE (MILANO)

043983 SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

036138 BASKET FEMM. VARESE 95 - VARESE (VARESE)