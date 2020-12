Basket femminile in serata il derbyssimo Limonta Costa-Geas Sesto

Basket femminile oggi si giocano due recuperi del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile le pantere della canturina Del Pero puntano al quinto successo di fila per confermarsi tra le grandi

Mercoledì di recuperi di campionato èer il basket femminile di serie A1. Stasera infatti si giocano alle ore 19 Limonta Costa Masnaga-Allianz Geas Sesto San Giovanni e alle 20.30 PF Broni 93-Passalacqua Ragusa. A Costa come detto in programma il recupero del derby lombardo sempre sentito con la squadra di casa trascinata dalla baby prodigio Matilde Villa in striscia vincente da 4 partite e salita al quarto posto in classifica che punta ad aprire il mese di dicembre come aveva chiuso lo splendido novembre. Il Geas però dopo un lungo stop è tornato in campo vincendo contro Campobasso quindi la gara si annuncia tutta da vivere e da vedere (ore 19, diretta in chiaro LBF TV).

Classifica

Venezia 18; Bologna 16; Schio 14; Costa Masnaga, Empoli 10; Geas 8; Ragusa, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 10° turno di A1

Il 5 dicembre Sassari-Empoli, Vigarano-Venezia; domenica 6 dicembre ore 16 Ragusa-Costa Masnaga, Broni-Bologna, Battipaglia-Lucca, Campobasso-San Martino di Lupari; 8 dicembre Schio-Geas.