Basket femminile: in serie C serata di anticipi con il derby Cantù-Mariano e Como-Garbagnate

Il terzo turno di ritorno del campionato di serie C di basket femminile gioca d'anticipo e già stasera torna in campo offrendo due sfide davvero interessanti per i colori lariani. Grande attesa per il derby super classico che alle 21.15 va in scena sul parquet di Vighizzolo dove le padroni di casa del Btf Cantù proveranno a frenare la lanciatissima Nonna Papera Mariano reduce da cinque vittorie di fila e salite al secondo posto in classifica. Il pronostico è tutto dalla parte della squadra ospite diretta da coach Dionigi Cappelletti che già all'andata si impose a domicilio ma non senza fatica per 52-47.

Sempre stasera ma alle 21.30 a Casnate scende in campo anche il Basket Como che ospita una sfida davvero importante per la classifica: lo scontro diretto con Garbagnate che lo precede di soli due punti in classifica. Ricordiamo che nel match d'andata Garbagnate si impose per 55-38. Le altre due squadre comasche giocheranno nei prossimi giorni: la Vertematese venerdì 8 in casa contro la capolista Nibionno e quindi sabato chiuderà il cartellone il Villa Guardia ospitando il Lecco.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone C

Mercoledì 6 ore 21,15 Btf Cantù-Mariano, ore 21.30 Como-Garbagnate; venerdì 8 ore 21.30 Vertematese-Nibionno; sabato ore 21.15 Villa Guardia-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 18; Nonna Papera Mariano 16; Lecco 14; Villa Guardia 8; Garbagnate 6; Btf Cantù, Basket Como 4; Vertematese 2.