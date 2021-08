Basket femminile, inizia l'avventura iridata dell'Italia U19 di Meriem Nasraoui contro gli Usa

Basket femminile: il conto alla rovescia è scaduto, sta per cominciare il Mondiale in Ungheria.

Basket femminile: alle ore 20.30 subito esordio tosto per le azzurre

Il conto alla rovescia iridato per il basket femminile italiano è ormai scaduto. Oggi, sabato 7 giugno, infatti si apre l'avventura ai campionati Mondiali Under19 della nazionale azzurra tra le cui fila gioca anche la cestista brianzola classe 2002 Meriem Nasraoui. Una nuova esperienza per la lunga ex Mariano e Costa Masnaga che ha già maturato tante vittorie con la maglia azzurra e che ora punta a fare bene anche alla kermesse mondiale che si svolgerà a Debrecen in Ungheria dal 7 al 15 agosto.

Ma non sarà un cammino facile per Meriem e compagne inserite nel girone A con Stati Uniti campioni in carica, Australia ed Egitto. Esordio subito tosto oggi alle ore 20.30 contro le detentrici del titolo mondiale le fortissime Usa. Poi le azzurrine torneranno in campo domenica 8 agosto contro l'Egitto e il 10 contro l'Australia. Tra le azzurre più attese proprio la lunga brianzola Meriem Nasraoui ormai una colonna del team e l'ex compagne di squadra a Costa Masnaga Vittoria Allievi e Martina Spinelli.

Le Azzurre ai Mondiali Under19

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi

Programma azzurro

7 agosto

13.00-13.45 Allenamento

20.30 Italia-USA

8 agosto

11.30-12.15 Allenamento

17.00 Egitto-Italia

9 agosto

11.00-11.45 Allenamento

19.00-20.30 Allenamento

10 agosto

13.00-13.45 Allenamento

20.30 Italia-Australia

11-15 agosto

Allenamenti e gare in base ai risultati della fase a gironi

16 agosto

Rientro in Italia e fine raduno

Gli altri gironi del Mondiale

Girone B: Cina, Ungheria, Russia, Argentina

Girone C: Spagna, Francia, Corea del Sud, Brasile

Girone D: Mali, Repubblica Ceca, Canada, Giappone.