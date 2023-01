Basket femminile: si sono giocate altre partite del 13° turno di serie C donne.

Basket femminile: inizia male il 2023 del Como stoppato in casa dall'Idea Sport

E' iniziato male il 2023 del Basket Como che ieri ha perso in casa il 13° turno d'andata del campionato di serie C di basket femminile. La squadra cittadina infatti è stata stoppata tra le mura amiche per mano dell'Idea Sport Milano che dopo una prima parte di gara equilibrata ha cambiato marcia e piazzato l'allungo decisivo nella ripresa. E settimana prossima in programma ci sarà un derby da brividi Cantù-Como.

Il tabellino di Basket Como-Idea Sport Milano 38-65

Parzilai: 12-8, 26-34, 35-46

Basket Como: Frontini 13, Bassani 5, Quadroni 5, Ghialmi 5, Palermo 3, G. Condello 3, Barozzi 3, Borloni 1, Proserpio, C. Condello, Testa, Facciano.

Il cartellone del 13° turno d’andata del girone B di serie C donne

Martedì 20 dicembre anticipo ore 21 Trezzano-Mariano 50-61; venerdì 6 gennaio ore 21 Gavirate-Btf Cantù 53-54, domenica 8 Como-Idea Sport 38-65, Sondrio-Garbagnate 50-29, Bollate-Legnano 49-44. mercoledì 11/1 Fernese-Tradate; mercoledì 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 22; Corsico, Mariano 20; Vertematese, Bollate 18; Fernese, Idea Sport 12; Tradate 10; Trezzano 8; Basket Como, Legnano 6; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.

Il cartellone del 14° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 13 gennaio ore 21.15 Mariano-Gallarate, 21.30 Vertematese-Bollate; sabato 14 ore 20.45 Btf Cantù-Basket Como; domenica 15 Garbagnate-Corsico, Idea Sport-Sondrio, Aba Legnano-Trezzano.