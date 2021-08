Basket femminile inizia male il Mondiale di Meriem Nasraoui con l'Italia ko contro gli Usa 

Basket femminile si sono aperti con una sconfitta i campionati iridati per la nazionale azzurra

Basket femminile la cestita brianzola oggi in campo a Debrecen per il 2° turno contro l'Egitto alle ore 17 per cercare il pronto riscatto

E' iniziato male il Mondiale under19 di basket femminile per la cestista brianzola Meriem Nasraoui che ieri a Debrecen (Ungheria) con l'Italia ha esordito perdendo nettamente per 37-96 contro i campioni in carica degli Stati Uniti. Per Meriem 2 punti e tanta voglia di riscattarsi già oggi domenica 8 agosto alle ore 17.00 per contro l'Egitto che ieri è stato travolto dall'Australia (99-28) all'esordio.

Il tabellino di Italia-Stati Uniti 37-96 (11-27; 3-21; 12-24; 11-24)

Italia: Allievi 8 (2/4, 1/2), Bovenzi 2 (1/4, 0/5), Colognesi 4 (2/4), Leonardi (0/2, 0/1), Mbengue 3 (1/4), Egwoh ne, Nasraoui 2 (0/5), Natali ne, Nativi 3 (1/3, 0/1), Panzera 2 (1/9, 0/2), Spinelli 13 (5/6), Turel 1 (0/3, 0/4). All. Riccardi

Stati Uniti: Johnson 11 (4/6, 1/1), Clark 13 (3/5, 2/8), Wolfenberger 2, DeBerry 2 (1/2), Verhulst 6 (2/4, 0/2), Spear 14 (1/2, 4/5), Fudd 5 (1/2, 1/1), Feagin 3 (0/4), Paopao 8 (1/2, 2/3), Ware 5 (1/4), Citron 15 (4/6, 1/1), Betts 12 (6/6). All. Close



Il calendario del mondiale azzurro

7 agosto

Italia-Stati Uniti 37-96; Australia-Egitto 99-28

Classifica: Stati Uniti, Australia 1-0; Egitto, Italia 0-1

8 agosto

Ore 17.00 Egitto-Italia

Ore 20.00 Stati Uniti-Australia

10 agosto

Ore 20.30 Italia-Australia

Ore 20.30 Egitto-Stati Uniti

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi