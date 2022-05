Basket femminile intramontabile Aldo Corno guida Giussano sul trono lombardo e ai playoff per l'A2

Pallacanestro rosa news e risultati

Basket femminile si sono giocate le final four regionali di serie B donne.

Basket femminile si sono giocate le final four regionali di serie B donne.

Basket femminile sul neutro di Costa Masnaga l'ex coach della Comense ha sbaragliato il campo, eliminata invece Varese di quattro cestiste lariane

Si sono giocate nel weekend scorso sul neutro di Costa Masnaga le attese final four del campionato di serie B di basket femminile lombardo. Un'attesa che non ha deluso gli appassionati dato che la tre giorni di finali ha regalato sei partite molto combattute, alcune tiratissime che hanno visto come grande protagonista il Giussano diretto dall' intramontabile Aldo Corno, l'indimenticato e pluridecorato coach della grande Pool Comense ormai casnatese d'adozione oltre che di residenza. Corno ha infatti guidato le "volpi" di Giussano a tre vittorie di fila e quindi al primo posto regionale che vale anche la qualificazione ai playoff interregionali per la promozione in serie A2. Pass staccato anche da Albino e Milano Basket Star rispettivamente arrivate seconda e terza in Lombardia. Unica esclusa la squadra del Varese quarta classificata tra le cui fila hanno giocato le tre binaghesi Alessia Smaldone, le sorelle Francesca ed Elena Mistò oltre alla canturina Sara Polato.

Il Programma delle Final Four Lombarde di serie B donne

Campo: Palestra Comunale - Via Verdi s.n.c. – Costa Masnaga (LC)

1° giornata – venerdì 20 maggio

gara 1 ore 19.00 GIUSSANO - VARESE 52-40

gara 2 ore 21.30 MILANO BASKET STARS - ALBINO 69.71

2° giornata sabato 21 maggio

gara 3 ore 18.00 GIUSSANO-MILANO BASKET STARS 67-62

gara 4 ore 20.30 ALBINO-VARESE 62-48

3° giornata domenica 22 maggio

gara 5 ore 18.00 VARESE-MILANO BASKET STARS 49-61

gara 6 ore 20.30 GIUSSANO-ALBINO 77-76 dts

Classifica finale

1- Giussano 6

2- Albino 4

3- Milano Basket Stars 2

4 -Varese 0

Prime tre qualificate per i playoff interregionali per la promozione in A2