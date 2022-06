Basket femminile, intramontabile coach Aldo Corno: guida Giussano in finale per la serie A2

Basket femminile: nel weekend si sono giocate le semifinali di ritorno dei playoff di B donne.

Basket femminile: l'ex tecnico Comense ha sbancato Roma per 52-56 e ora sfiderà San Martino di Lupari nell'ultimo atto che vale la promozione

Il basket femminile nostrano saluta un'altra grande impresa dell'intramontabile allenatore ex Pool Comense Aldo Corno. Il tecnico capitolino ormai casnatese d'adozione e di residenza, ha messo a segno un'altra perla della sua pluridecorata carriera proprio nella sua Roma dove alla testa del Giussano ha staccato il biglietto per la finale che vale la promozione in serie A2. Corno quest'anno ha deciso di tornare in panchina e ha scelto la serie B prendendo il timone delle ambiziose Foxes di Giussano.

Dopo aver vinto il campionato lombardo ha iniziato i playoff interregionali settimana scorsa perdendo in casa in volata contro il Basket Roma per 53-54. Serviva quindi un'autentica impresa corsara per ribaltare la serie e volare in finale. E infatti ancora una volta l'abilità tecnico-tattica e l'esperienza di coach Corno hanno fatto la differenza guidando Giussano al colpo esterno per 52-56 nella capitale. Con la maglia di Giussano protagonista in campo anche la cestista di Albavilla Laura Meroni. Ora le foxes di coach Aldo Corno sfideranno in finale San Martino di Lupari: andata in Veneto il 12 giugno, ritorno a Giussano il 19 giugno.

Il tabellino Basket Roma – Giussano Foxes 52-56 (11-17, 23-28, 36-43)

Basket Roma:Di Stefano 1, Pragliola 2, Perone, Lucantoni 13, Cedolini 4, Fantini 7, Belluzzo 2, Benini 8, Aghilarre 8, Manocchio, Bongiorno 7, Gatti. All. Canini

Giussano: Bassani 8, Germani 6, Biassoni, Marchesi, Perini 9, Colico, Foschini, Pratelli 7, Bonadeo 15, Meroni 3, Villa, Ukaegbu 8. All. Corno

FINALE CONCENTRAMENTO 1: Pettenon Cosmetics San Martino vs Giussano Foxes

FINALE CONCENTRAMENTO 2: Futurosa Bluenergy Trieste vs Edelweiss Albino

FINALE CONCENTRAMENTO3: Basket Girls Ancona vs Milano Basket Stars

FINALE CONCENTRAMENTO 4: Stella Azzurra Roma vs Jolly Acli Livorno