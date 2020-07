Basket femminile, la 19enne comasca Sofia Frustaci giocherà in A2 in Toscana

Basket femminile: colpo grosso per una giovane cestista lariana.

Nuovo colpo di mercato ad effetto che parla lariano per il basket femminile. La cestista comasca di Fino Mornasco Sofia Frustaci, guardia del 2001, nella prossima stagione giocherà in serie A2 con la Nico Basket. La talentuosa esterna cresciuta nel Mariano Comense e poi esplosa a Costa Masnaga dove ha esordito anche in serie A1 (suo il canestro decisivo che due anni fa regalò la promozione nella massima serie al team lecchese) ha accettato l’offerta del club toscano che gioca a Ponte Buggianese a Pistoia.

Frustaci ricordiamo ha vinto uno scudetto Under18 con la maglia di Costa Masnaga e ha giocato i mondiali under17 nel 2018 con la nazionale italiana. Nella stagione scorsa ha vestito anche la maglia dell’IMS Mariano in B e del Carugate in A2. Ora per le si aprono le porte di una nuova esperienza in A2 la prima lontana da casa.