Basket femminile la binaghese Gatti trascina Castelnuovo e ferma la capolista Crema

Buone nuove per il basket femminile arrivano dal campionato di serie A2. Ieri sera infatti la cestista binaghese Valentina Gatti ha trascinato il suo Castelnuovo Scrivia allenato dall’ex Comense Francesca Zara al colpo grosso nell’anticipo del 6° turno d’andata fermando la corsa ancora imbattuta della capolista Crema. Il team piemontese con il centro nostrano in grande evidenza con 13 punti e 12 di valutazione in 31 ‘ giocati è stato protagonista di una grande partita coronata con il successo per 59-56 (19-7, 31-20, 41-23). Il Castelnuovo di Gatti e Zara sale così a quota 8 punti a sole due lunghezze dalla capolista cremasca. Oggi si completa il turno mentre Castelnuovo e Gatti torneranno in campo domenica 15 novembre in un altro big match a Udine.

Classifica aggiornata girone Nord serie A2 donne

Crema 10; Vicenza, Castelnuovo Scrivia, Udine 8; Moncalieri, Mantova, Bolzano, Sarcedo 6; Sanga Milano, Albino, Alpo 4; San Martino Lupari 2, Carugate, Ponzano 0.