Basket femminile, la bomber USA Jessica Kovatch arriva a Costa Masnaga

Basket femminile: colpo di mercato per il club lecchese di serie A1.

Basket femminile, la guardia tiratrice americana classe 1997 va a rinforzare il team di coach Paolo Seletti

Il basket femminile non va in vacanza anzi fa registrare un grosso colpo di mercato anche in riva al lago. Sulla sponda lecchese infatti il Basket Costa Masnaga, che ha nel suo roster molte atlete lariane, ha messo a segno una grande operazione di mercato rinforzando la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie A1 femminile ingaggiando la guardia tiratrice americana Jessica Kovatch.

Jessica Kovatch nata a Phillipsburg nel New Jersey nel 1997 ha trascorso la sua carriera universitaria vestendo la maglia della Saint Francis University, diventando la capocannoniera di tutti i tempi di Phillipsburg. Lasciata la casa madre a stelle e strisce lo scorso anno ha giocato il suo primo torneo in Europa nella serie A1 tedesca con le Royals Saarlouis.

Una stagione sospesa per la pandemia, in cui però la neo pantera di Costa ha concluso comunque con quasi 15 punti e 3 rimbalzi di media a partita. Un grande colpo per Basket Costa di coach Paolo Seletti e per i suoi tifosi, che potranno vedere all’opera la miglior realizzatrice di tutti i tempi nella storia del basket della Northeast Conference, con 2622 punti totali in carriera.