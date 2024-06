Basket femminile: la brianzola Angelica Tibè lascia il Costa Masnaga e torna a Milano

Il mercato estivo del basket femminile è già iniziato e sta regalando i primi colpi anche di marca lariana. E' di queste ore l'annuncio del Sanga Milano, club appena retrocesso dalla serie A1 alla A2, che ha firmato la cestista di Arosio Angelica Tibè.

Di fatto di tratta di un ritorno visto che la pivot classe 1996 aveva già vestito la canotta orange del Sanga nella stagione 2015/16. A distanza di otto anni un gradito ritorno per la società milanese che riaccoglie a braccia aperte una Angelica più esperta dopo le annate vissute da protagonista a Costa Masnaga, San Giovanni Valdarno, Vicenza e Selargius caratterizzate da belle soddisfazioni e una crescente maturazione.

Nell'ultimo campionato di A2 Tibè con Costa Masnaga è arrivata fino alle semifinali per le promozione alla media di quasi 8 punti e 6 rimbalzi a partita. Ora è pronta per il suo ritorno a Milano:

"Ho scelto il Sanga per il progetto ambizioso che mi permetterà di mettermi in gioco di nuovo- ha detto Tibè - Nella mia precedente esperienza in maglia Sanga ho trovato un ambiente stimolante e con la voglia di lavorare, ed è anche per questo motivo che ho deciso di tornare. Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra a fare il meglio possibile e raggiungere i traguardi prefissati".

Manca poco per un colpaccio "comasco" in A1

Spostandoci in serie A1 femminile, manca solo l'ufficialità per un altro grande colpo di mercato che parla comasco. Radio mercato infatti da molto vicino l'approdo dell'assese Laura Spreafico, ex Comense, attuale capitana della nazionale italiana e nell'ultima stagione a Ragusa, in maglia del Geas Sesto San Giovanni storica società di serie A1 che l'anno prossimo giocherà in Eurocup.