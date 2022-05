Basket femminile la brianzola Angelica Tibè vola con Valdarno in finale promozione per la A1

Pallacanestro donne news e risultati

Le gare 2 delle semifinali playoff del campionato di serie A2 di basket femminile ieri sera hanno emesso i primi verdetti che hanno visto protagoniste anche alcune cestiste lariane. Sorride l'ala di Arosio Angelica Tibeè che vincendo anche la gara di ritorno a Vigarano per 58-72 è volata con la sua San Giovanni Valdarno in finale del girone Sud chiudendo i conti sul 2-0 dopo il successo ottenuto in gara 1 in casa per 65-49. Per Tibè ieri sera 7 punti in 17 minuti di gioco. Ora Valdarno aspetta di conoscere chi sfiderà nella finale che vale il salto in A1: la vincente della sfida Patti-Umbertide (0-1). Nel girone Nord invece è fuori dai giochi la lunga di Binago Valentina Gatti che dopo aver perso la gara d'andata a Udine per 76-66 ieri sera si è arresa anche in casa nel match di ritorno alzando bandiera bianca con onore per 50-55 nonostante i 14 punti e una buona prestazione di Gatti. Nell'altra semifinale si va invece alla bella. Già perchè ieri sera la grande attesa era per il big match di Milano dove il Sanga della comasca Paola Novati provava a chiudere i conti contro Crema già battuta all'andata in trasferta per 64-81. Invece ieri le cremasche sono riuscite a pareggiare la serie imponendosi per 61-70 (Novati 4 punti) e rimandando il vedetto alla terzapartita, la bella prevista a Crema domenica 22. Chi vince sfiderà Udine in finale promozione per la serie A1.