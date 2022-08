Basket femminile la brianzola Ilaria Bernardi e l'Italia U18 chiudono un buon Europeo al 5° posto

Basket femminile è terminata ieri la rassegna continentale giovanile giocata in Grecia.

Basket femminile ieri le azzurre hanno battuto la Rep. Ceca per 86-79 e si sono garantite la partecipazione ai Mondiali U19 del 2023

Il basket femminile italiano e lariano festeggiano il buon quinto posto conquistato dalla nazionale azzurra Under18 ai campionati Europei di Heraklion in Grecia. Ieri pomeriggio infatti la giovane Italia con in campo la cestista di Figino Ilaria Bernardi hanno chiuso la rassegna continentale vincendo la finalina per il 5°-6° posto a spese della Repubblica Ceca per 86-79. Bernardi ha segnato 4 punti confermando il suo buon Europeo. Un quinto posto impreziosito dal pass per i Mondiali Under 19 che nel 2023 si giocheranno a Madrid. Da segnalare che l'Europeo è stato vinto dalla Lituania, che battuto la Spagna in finale per 78-75. Retrocedono in Division B Grecia, Svezia e Bosnia Erzgovina.

Il tabellino della Finale 5°-6° posto

Italia-Repubblica Ceca 86-79 (21-22; 28-19; 14-22; 23-16)

Repubblica Ceca: Prybilova 6 (2/4, 0/2), Paurosa ne, Brozova (0/1), Velichova 16 (2/5, 2/8), Krizova ne, Soukupova ne, Mezihorakova 6 (2/7 da 3), Stankova 4 (2/2, 0/1), Klapkova 2 (1/1), Vydrova 13 (4/12, 1/1), Cechova 12 (4/10), Kadlecova 20 (2/6, 4/12). All: Prusa.

Italia: Blasigh 16 (4/5, 1/4), Villa M. 25 (11/13, 0/4), Zanardi 5 (1/4, 1/4), Rizzo 6 (3/4, 0/1), Villa E. 15 (3/6, 3/5), Tempia 7 (2/3, 1/3), Di Stefano 2 (1/2), Arado 2 (1/3), Bernardi 4 (2/5, 0/1), Cancelli 4 (1/2), Lucantoni (0/1), Fantini (0/1). All: Lucchesi

Classifica finale Europei Under18 femminile

1. Lituania

2. Spagna

3. Francia

4. Germania

5. Italia

6. Repubblica Ceca

7. Finlandia

8. Polonia

9. Lettonia

10. Turchia

11. Ungheria

12. Belgio

13. Israele

14. Grecia

15. Svezia

16. Bosnia

Gli altri risultati azzurri

Semifinale 5-8 posto

Finlandia-Italia 61-75 (11-20; 31-37; 47-58. Bernardi 5)

Quarti di finale

Italia-Francia 48-71

Ottavi di finale

Lettonia-Italia 64-74 (Bernardi 7)

Il programma del girone A (orario italiano)

Italia-Spagna 71-72 (Bernardi 5 )

Italia-Polonia 76-66 (Bernardi 5 )

Italia-Turchia 60-63 (Bernardi 4 )

Classifica: Spagna 3-0; Turchia 2-1; Italia 1-2; Polonia 0-3.

Le Azzurre convocate per l'Europeo Under18

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Allenatore: Giovanni Lucchesi