Basket femminile la brianzola Marta Meroni debutta con Milano e vince subito in A2 

In questo moento non facile anche per la pallacanestro comasca, una bella notizia per il basket femminile nostrano arriva dalla serie A2 che continua a giocare e riporta come protagonista una nota cestista brianzola. Si tratta di Marta Meroni centro classe 1993 di Albavila, cresciuta con Costa Masnaga poi Geas, College Italia e Castelmaggiore, che ieri ha debuttato con la maglia del Sanga Milano portando bene visto che il suo esordio è stato bagnato con la prima vittoria stagionale della squadra meneghina. Grazie anche ai 5 punti, 8 rimbalzi e 12 di valutazione nei 27′ giocati da Marta, le orange di Milano sono riuscite a domare dopo ben due tempi supplementari il Sarcedo Basket per 95-87 conquistando così i loro primi 2 punti del campionato di serie A2. Per Meroni un ottimo esordio al fianco di un’altra cestista comasca l’ala Paola Novati autrice di 12 punti.