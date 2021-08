Basket femminile, la brianzola Meriem Nasraoui pronta a vestire l'azzurro ai Mondiali Under19

Basket femminile: dal 7 al 15 agosto la Nazionale Italia nella rassegna iridata a Debrecen con una cestista nostrana.

Basket femminile: la lunga ex Mariano e Costa Masnaga esordirà contro gli Usa

Vigilia importante per il basket femminile italiano e anche nostrano. Già perché dal 7 al 15 agosto la Nazionale azzurra Under 19 parteciperà a Debrecen al Campionato mondiale di categoria. Tra le azzurre in campo anche la cestista brianzola Meriem Nasraoui che dal 25 luglio si è aggregata al team dopo l'esperienza con la squadra Under20 italiana al Challenger.

Il team azzurro allenato da coach Roberto Riccardi, esordirà il 7 agosto contro gli Stati Uniti e poi tornerà in campo l'8 contro l'Egitto e il 10 contro l'Australia. La nazionale ha svolto il raduno a Novarello e da qualche giorno è volata in Ungheria, a Szekesfehervar, dove ha giocato due partite amichevoli contro la rappresentativa locale. Tra le azzurre più attese proprio la lunga brianzola Meriem Nasraoui ormai una colonna del team e l'ex compagne di squadra a Costa Masnaga Vittoria Allievi e Martina Spinelli.

Le Azzurre ai Mondiali Under19

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi

Programma azzurro

2-3 agosto

Allenamenti

4 agosto

11.00-11.45 Allenamento

19.00-20.30 Allenamento

5 agosto

12.00-12.45 Allenamento

20.45-22.15 Allenamento

6 agosto

11.00-11.45 Allenamento

19.00-20.15 Allenamento

7 agosto

13.00-13.45 Allenamento

20.30 Italia-USA

8 agosto

11.30-12.15 Allenamento

17.00 Egitto-Italia

9 agosto

11.00-11.45 Allenamento

19.00-20.30 Allenamento

10 agosto

13.00-13.45 Allenamento

20.30 Italia-Australia

11-15 agosto

Allenamenti e gare in base ai risultati della fase a gironi

16 agosto

Rientro in Italia e fine raduno